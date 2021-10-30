Эксперт Чаленко предложил Украине восполнить недостаток газа в Европе экспортом дров

Чтобы помочь Европе в условиях нехватки газа Киев может увеличить экспорт дров. Такое мнение высказал глава украинского Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

По его словам, в нынешних условиях ЕС может рассматривать древесину в качестве энергоносителя. В текущем отопительном сезоне Европе не хватает более 70 млрд кубометров газа, чтобы покрыть все нужды. И пока не запущен российский газопровод «Северный поток — 2», дрова являются интересной продукцией для экспорта, сказал Чаленко.

В ближайшее время Украина может отметить запрет на вывоз древесины, даже несмотря на ситуацию с вырубкой лесов на западе страны. Однако от такого решения может пострадать деревообрабатывающая промышленность на Украине.

«Снятие моратория — одно из условий для получения Украиной транша от Еврокомиссии в размере 600 млн евро», — отметил эксперт.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил использовать биотопливо в качестве альтернативу газу, передает телеканал «360».