МИД России ответил на заявление США о невозможности работы дипмиссии в Москве

Российский МИД прокомментировал заявление Вашингтона о том, что из-за введенных ограничений американская дипломатическая миссия не может нормально функционировать. Об этом сообщил информированный источник.

Госдеп заявил, что работа американского посольства в Москве может быть сведена к «присмотру за хозяйством». США рассматривали вариант отказа от аренды Спасо-хауса из-за введенных ограничений. При этом американская сторона требует разрешить въезд в Россию 42 спецагентам.

«Иначе, мол, дипмиссия будет просто не в состоянии функционировать. И это не считая охранников из числа морских пехотинцев, прикрывающих посольский периметр», — сказал источник.

Кроме этого, Вашингтон требует оформить визы еще 13 работникам, включая слуг и камердинеров посла. По словам источника, все это сопровождается большим количеством жалоб, которые без стеснения выносятся на публику, передает «Коммерсантъ». Квота персонала позволяет удовлетворять все потребности американских дипломатов в Москве, заявил источник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что США потребовали выезда из страны еще 55 российских дипломатов и работников, передает телеканал «360».