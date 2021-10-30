Глава «Оператора ГТС Украины» возмутился высокой прибылью «Газпрома» в 2021 году

Глава компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон высказался о прибыли российского «Газпрома» за первые девять месяцев 2021 года. Высокие показатели возмутили его.

Из отчета «Газпрома» следует, что за первые три квартала текущего года компания заработала более одного триллиона рублей против убытка в 558,226 млрд в 2020 году. Выручка за этот период выросла на 53,6% до 4,215 трлн рублей. Себестоимость продаваемой продукции составила почти 2 трлн рублей и увеличилась на 9,1%.

На своей странице в Facebook Макогон написал, что «Газпром» поставил абсолютный рекорд по прибыли с начала года. Он обвинил российскую компанию в якобы «злоупотребления доминирующим положением и создания искусственного энергетического кризиса». А прибыль «Газпрома» была получена от европейских потребителей.

Ранее стало известно, что Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии договорилось с «Газпромом» о продлении контракта на поставки топлива на пять лет, передает телеканал «360».