Украинский премьер Шмыгаль потребовал найти альтернативу газу

Украинский премьер-министр потребовал от тепловых организаций найти альтернативу дорогостоящему голубому топливу. Для примера он напомнил о биотопливе.

Шмыгаль сделал соответствующее заявление во время заседания президиума Конгресса местных и региональных властей. По словам украинского премьер-министра, сейчас лучшее время, чтобы задуматься об энергоснабжении и энергоэффективности.

Премьер-министр Украины сообщил, что это те пути, благодаря которым стране будет легче проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом. В качестве примера Шмыгаль отметил Волынскую область, где, по сведениям местных властей, более половины бюджетных котельных функционируют на альтернативном источники энергии — пеллеты, которое добывают из древесных отходов, торфа и отходов сельского хозяйства.