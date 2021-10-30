Выгнать Польшу из Евросоюза потребовали в Германии

Читатели немецкого издания Der Spiegel раскритиковали заявление Польши об отказе выплачивать штрафы Европейскому суду. Пользователи призвали исключить страну из ЕС.

Издание опубликовало материал, посвященный высказыванию генпрокурора и министра юстиции Польши Збигнева Зебро. Он заявил, что Варшава не выплатит «ни злотого» на штрафы, которые ей назначил Европейский суд.

Ранее Брюссель наложил на Польшу два штрафа в размере 1 млн евро и 500 тыс. евро. В Варшаве раскритиковали такое решение Европейского суда. Калета назвал это узурпацией и шантажом.

Публикация набрала много комментариев читателей. Они высказали мнение, что если Польша останется в составе Евросоюза, то он «взорвется». Некоторые пользователи заявили, что необходимо создать новый ЕС с возможностью исключения из него.

«Каждый день, когда Польша не платит, не выплачивает деньги и ЕС. Посмотрим, как долго это сможет продолжаться», — написал читатель.

Это уже смешно. Польское правительство не считается с правилами ЕС, но все же настаивает на «коронавирусных» выплатах. Что дальше?» — отметил другой.

Немецкие граждане порекомендовали прекратить финансирование Варшавы, поскольку польское правительство считает, что правила Евросоюза на них не действуют.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Польши на штраф, который был выписан стране Евросоюзом, передает телеканал «360».