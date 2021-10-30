Financial Times: союзники США поддержали упреждающий ядерный удар по России

Союзники США в Евросоюзе и Тихом океане оказывают влияние на Вашингтон, чтобы предотвратить переход Белого дома к неприменению ядерного оружия первыми. Соответствующей информацией поделилось издание Financial Times.

Американские партнеры считают, что этот переход якобы «может придать смелости» Москве. Газета отмечает, что ядерная политика Вашингтона со времен холодной войны является «намеренно расплывчатой». В теории Белый дом способен нанести упреждающий удар, поэтому его союзники чувствуют себя под защитой.

Газета напомнила, что в данный момент кабинет американского президента Джо Байдена проводит анализ политики США в отношении использования ядерного вооружения. По предварительной информации, этот обзор должен закончиться к концу текущего года. Осведомленный источник заявил, что Вашингтон отправил анкету партнерам, чтобы узнать их отношение к изменениям в ядерной политике.