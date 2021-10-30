Небензя заявил о последствиях для Киева после применения Bayraktar TB2

Власти Украины играют в очень опасную игру, используя беспилотники для атак в Донбассе. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции.

Небензя заявил, что видел доклады о дроне Bayraktar TB2, один из которых нанес удар по артиллерийским позициям ополчения. Он отметил, что Киев ведет очень опасную игру, так как такие действия могут понести последствия, о которых украинские власти даже не подозревают.

Использование подобной военной техники не соответствует Минским соглашениям, считает дипломат. Небензя заявил, что Украина должна осознать опасность своих действий. Ранее генштаб ВСУ подтвердил использование турецкого беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе.