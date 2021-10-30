Савченко обвинила Украину в ограничении прав собственных граждан

Украинское правительство совершает преступление против собственного народа. Соответствующее заявление сделала экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Власти ограничивают доступ населения к транспорту и работе из-за локдауна, отметила экс-парламентарий. Савченко добавила, что правительство использует локдаун для введения незаконной сегрегации населения.

По словам экс-депутата Верховной рады, этими действиями Киев и местные власти совершают преступление против украинцев. Савченко подчеркнула, что встретится с преступным правительством в суде. Сестра бывшего парламентария посоветовала гражданам не бояться властей и не обращать внимание на угрозы от правительства.

Недавно глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что бывшему парламентарию и ее сестре было вручено подозрение за использование поддельной справки о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции. Информацией об этом поделился «Царьград».