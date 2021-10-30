Автоэксперт Холодов раскритиковал инициативу лишать прав за три нарушения в год

Недавно пресс-центр Минюста заявил, что в проект нового Кодекса об административных правонарушениях включили положение о лишении прав на год-полтора за три грубых нарушения ПДД в течение одного года.

Автоэксперт Холодов подверг критике эту инициативу и заявил, что такая мера во времена Советского Союза привела к коррупции в органах области. Какой бы честный ни был сотрудник правоохранительных органов, рано или поздно при определенных жизненных ситуациях он, вероятно, не сможет отказаться от взятки.

Вторая проблема этой инициативы заключается в том, что это предложение нельзя распространять на нарушения, которые фиксируют камеры, работающие в автоматическом режиме. Соответствующий материал опубликовало Федеральное агентство новостей.

На московских дорогах недавно начали тестирование особых камер. Эти устройства способны фиксировать почти все виды нарушений. Их вмонтировали в балку со специсигналами на машины ГИБДД, передает «Царьград».