Замглавы города Ростов Михаил Рысев задержан

Правоохранители задержали замглавы администрации городского поселения Ростов (Ярославская область) Михаила Рысева.

Следственное управление СК РФ пока никак не комментирует задержание Рысева. Об этом рассказал глава Ростова Андрей Лось, передает ТАСС.

«Было задержание Михаила Рысева. Подробности сообщить не могу до официальной информации Следственного комитета», — заявил он.

Лось подчеркнул, что Рысев задержан не из-за деятельности администрации города. Местные СМИ сообщают, что его могли задержать из-за деятельности до того, как он начал работать в администрации города.

Ранее правоохранители задержали бывшего первого зампреда правительства Республики Коми — начальника администрации главы региона Михаила Порядина. Порядин прибыл на работу в Коми в 2015 году по приглашению бывшего главы республики Сергея Гапликова, с которым они работали вместе еще в госкорпорации «Олимпстрой».