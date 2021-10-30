Американская разведка: коронавирус не был создан как биологическое оружие

Американская разведка считает, что коронавирусная инфекция не была создана в качестве биологического оружия. Соответствующая информация приводится на сайте кабинета директора американской Национальной Разведки.

Большинство американских разведывательных ведомств также считают, что коронавирус, «возможно, не был генетически изменен». Однако два из них уверены, что для таких заявлений недостаточно информации.

Американская разведка так и не смогла прийти к единой версии о происхождении коронавирусной инфекции. В докладе сказано, что спецслужбы США считают возможной и теорию о передаче вируса от животного человеку, и версию о распространении вируса после инцидента на территории лаборатории. Вашингтон полагает, что без помощи Пекина не удастся достичь окончательного вывода о появлении коронавируса.

Ученый Петр Чумаков недавно заявил, что существует шанс искусственного происхождения коронавируса. Соответствующий материал опубликовал «Царьград».