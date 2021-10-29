Сбой в работе серверов игровой платформы Roblox произошел 29 октября. Разработчики подтвердили сообщения о неполадках и заявили, что работают над ее устранением, но «песочница» по-прежнему остается недоступной даже спустя 18 часов.

Некоторым пользователям удается зайти в игру, однако их быстро «выбрасывает». Порой из-за этого пропадает прогресс персонажей и предметы.

Авторы аккаунта Roblox Status настоятельно рекомендуют не пытаться входить «песочницу», пока разработчики не подтвердят, что можно. При этом сбой произошел на следующий день после того, как Марк Цукерберг объявил о смене названия компании Facebook на Meta с целью более активного развития «метавселенной» и создания виртуальной реальности. Некоторые поклонники Roblox стали связывать сбой в игре именно с этим, предполагается, что ажиотаж вокруг акций компании мог спровоцировать перебои в работе.