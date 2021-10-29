Украинский политолог Головачев сообщил о неизбежности войны в Донбассе

Политический специалист из Украины Андрей Головачев сообщил, что война на территории Донбасса неизбежна. Слова политолога передает издание «Главред».

Головачев заявил, что использование ударного БПЛА, который был произведен в Турции, против ДНР и ЛНР стало причиной иррационального и показного всплеска эмоций, а также большого прилива патриотизма на Украине. Однако, по словам политолога, необходимо оставлять ум трезвым и нужно поразмыслить о последствиях этого шага, которые могут быть неоднозначными и незапланированные Киевом.

Во время ответных шагов со стороны ЛНР и ДНР украинскому правительству будет нужно сделать выбор: продолжить применение дронов или отказаться от них, что приведет к шквалу критики от военных. В случае отказа от БПЛА нужно будет использовать «Байрактары», что будет говорить о переходе боевых действий на новую ступень, последствия которой трудно прогнозировать.

Политологи недавно предложили Москве единственный метод, благодаря которому можно спасти Донбасс от атак «Байрактаров». Политтехнолог призвал Россию ввести беспилотную зону над ЛНР и ДНР, передает «Царьград».