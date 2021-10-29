Путин проведет традиционные военные совещания в Сочи на следующей неделе

Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе проведет военные совещания. Серия мероприятий пройдет на территории Сочи. Соответствующей информацией поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сообщил, что встречи состоятся в начале ноября, отвечая на вопрос о датах проведения традиционной серии переговоров главы государства в Сочи с руководством оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и российских Вооруженных сил. Путин два раза в год собирает руководство важнейших предприятий ОПК, Минобороны и ключевых конструкторов, передает ТАСС.

Крайние такие совещания прошли в мае 2021 года. Традиционная серия прошла в течение трех дней. Стороны обсуждали направления развития армии на будущее, вопросы военно-транспортной авиации и тематику высокоточного вооружения.

Недавно стало известно, что российский президент не поедет на саммит G20. Разговор Путина с американским коллегой Джо Байденом не произойдет на территории Рима, передает «Царьград».