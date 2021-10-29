МИД России предложил США начать взаимоуважительный диалог

Российские власти предложили США начать честный и взаимоуважительный диалог по всем «раздражителям» в двусторонних отношениях. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Работу посольства США в Москве различные официальные американские лица связывают с ужасными условиями, что давно уже перестало удивлять, заявила Захарова. Белый дом начал конфронтации в дипломатических отношениях между странами, практикуя конфискацию собственности российской дипмиссии и массовые высылки сотрудников, отметила дипломат.

Захарова вновь предложила США остановить «маховик эскалации» для начала предметного обсуждения всех вопросов, по которым возникали «раздражения». Она также назвала путем в никуда действия Соединенных Штатов по перекрытию кислорода в расчете получить односторонние преимущества.