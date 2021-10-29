Федосеева-Шукшина подала заявление в полицию из-за пропажи сбережений и украшений

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о серьезной потере. У артистки украли порядка 400 тысяч рублей с банковского счета.

Звезда сообщила, что почти полмиллиона рублей было похищено меньше чем за четыре месяца. По словам знаменитости, она обратилась в банк, после чего незамедлительно подала заявление в правоохранительные органы. Федосеева-Шукшина утверждает, что мошенники похитили практически все ее сбережения. Звезда уверена: она не могла потратить столько денег за лето, ведь из дома она не выходила, а продукты ей закупала дочь.

«И оказалось, что снимали то по 20 тысяч рублей, то по 50 тысяч рублей, то сразу 150 тысяч рублей! Так и набежал мой ущерб — почти на полмиллиона. Это были все мои сбережения», — пожаловалась знаменитость в беседе с NEWS.RU.

Помимо этого, Федосеева-Шукшина заявила, что у нее украли ювелирные изделия. Из дома артистки пропали два кольца — с бриллиантом и обручальное, подаренное продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. Актриса поняла, что их похитили после празднования дня рождения с друзьями.