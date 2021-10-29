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Советник главы офиса Зеленского Арестович исключил отказ от Минских соглашений

Советник главы офиса Зеленского Арестович исключил отказ от Минских соглашений

Киев не планирует в одностороннем порядке отказываться от выполнения Минских соглашений по Донбассу. Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Политик также является пресс-секретарем киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Арестович отметил, что Украина не рассматривает отказ от минских договоренностей, пока нет альтернативы.

«Сейчас это остается очень плохим, очень неоднозначным, очень сложным путем», — подчеркнул советник главы офиса Зеленского в эфире телеканала «Украина 24».

Арестович также призвал придерживаться имеющихся соглашений. По его мнению, боевые действия являются альтернативой минским договоренностям.

Украина ранее впервые применила турецкий дрон Bayraktar в Донбассе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила это как тревожное развитие событий в регионе.