Байден почти на полтора часа опоздал на встречу с Макроном в посольстве Франции в Ватикане

Президент США Джо Байден опоздал на встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном, которая является первой с момента конфликта в отношениях двух стран, связанного с разрывом контракта по подлодкам. Трансляцию ведет французский телеканал BFMTV.

Мероприятие состоялось в посольстве Франции в Ватикане. Президенты тепло приветствовали друг друга. Однако на встречу Байден опоздал более, чем на час. По программе, которую распространил Елисейский дворец, начало мероприятия было запланировано на 16.15 (17.15 по Москве). Но, согласно трансляции телеканала, кортеж американского лидера въехал на территорию дипмиссии Франции около 17.40 (18.40 по Москве).

Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Францией появилась на фоне нового партнерства AUKUS, которое было заключено между Канберрой, Лондоном и Вашингтоном. Австралия в свете заключения этого трехстороннего партнерства сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 млрд евро.