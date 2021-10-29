Sohu: отказ Украины от производства Ан-124 сыграл на руку России

Неспособность Украины продолжать серийный выпуск транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» сыграла на руку России. В таких условиях Москва сможет ускорить разработку собственных проектов, для которых теперь не будет достойной замены. Об этом заявили эксперты китайского издания Sohu.

Ранее стало известно, что после оценки текущих производственных мощностей Киев отказался возобновлять выпуск самолетов Ан-124. Производитель авиационной техники «Антонов» переживает непростые времена и на данный момент не способен потянуть подобные проекты. Аналитики полагают, что это обстоятельство положительным образом скажется на России.

«В теории Ан-124 можно было бы спасти, но для этого Россия и Украина должны были объединить свои силы. Однако текущие отношения между странами зашли в тупик, в ближайшие годы Москве и Киеву едва ли удастся возобновить былые связи», — цитирует авторов статьи «ПолитРоссия».

mil.ru / Официальный сайт Министерства обороны РФ

Обозреватели напомнили, что после распада СССР большая часть продукции украинской авиапромышленности поступала в Россию, однако с некоторых пор сотрудничество двух стран в этом направлении прекратилось. Осознавая, что возрождение производства Ан-124 невозможно, Москва сосредоточилась на развитии собственных проектов.

По мнению экспертов, последнее решение Киева может даже ускорить эти разработки, поскольку с этих пор им больше никто не сможет составить конкуренцию.

Иным образом обстоит ситуация с Китаем, которому такие большие самолеты, как Ан-124, попросту необходимы для трансконтинентального развертывания. Авторы статьи напомнили, что у Пекина сейчас нет машин подобного функционала, а потому отказ Украины огорчил китайское сообщество.