Baijiahao: откровенность Путина насчет аналога НАТО с Китаем поразила мировое сообщество

Заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва и Пекин не заинтересованы в создании аналога НАТО, произвело большое впечатление на мировое сообщество. На это обратили внимание эксперты китайского издания Baijiahao.

По словам аналитиков, на Западе пристально наблюдают за развитием российско-китайских отношений, поскольку эти две державы не только оказывают друг другу политическую поддержку и имеют общие экономические проекты, но также активно налаживают сотрудничество в военной сфере.

В этой связи эксперты все чаще задаются вопросом о том, планируют ли Москва и Пекин создать собственный военный союз.

«Собираются ли Китай и Россия создать военный союз, чтобы сообща противостоять Европе и США? Путин дал четкий ответ и таким образом пресек все посторонние домыслы», — приводит содержание статьи «ПолитРоссия».

kremlin.ru / Администрация президента России

Авторы статьи обратили внимание, что на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин высказался на эту тему. В частности, глава государства подчеркнул, что РФ и Китай в отличие от западных стран не намерены создавать военные альянсы наподобие НАТО. По его словам, дружба двух держав основана исключительно на национальных интересах и не направлена против других.

«Мы дружим с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга. Это первое. Второе — в отличие от НАТО, стран НАТО мы не создаем никакого замкнутого военного блока. Нет же военного блока Россия-Китай, и нет такой цели его сейчас создавать. Поэтому разговор на этот счет не имеет под собой никаких оснований», — приводит слова российского лидера «Интерфакс».

По мнению экспертов, таким ответом Путин не просто публично подтвердил нежелание Москвы и Пекина создавать военный блок, но и указал на действия западных государств, которые в рамках своих союзов предпочитают оказывать давление на основных конкурентов.

«Соединенные Штаты в настоящее время занимаются поиском стран, готовых присоединиться к их борьбе с Китаем. Аналогичная ситуация складывается и в отношении России, американцы пытаются настроить против нее соседей», — убеждены обозреватели.

В Baijiahao предположили, что слух о готовности РФ и Китая заключить военный союз могли пустить США, которые используют этот аргумент на переговорах с другими странами — сначала Вашингтон запугивает их страшным альянсом Москвы и Пекина, а затем предлагает присоединиться к американской коалиции.