Украинскому депутату Алексею Гончаренко следует обратиться к доктору на фоне заявления о том, что у Российской Федерации «дрожат поджилки» при виде ставшей «существенно сильнее» Украины, считает телеведущая и журналист Ольга Скабеева.

Она в своем Telegram-канале показала «привет» из Пентагона от Гончаренко. Украинский депутат в прямом эфире рассказывает своим подписчикам, что находится в Пентагоне и готовится к «серьезным переговорам». Также он передал «отдельный привет» Скабеевой.

Своим подписчикам политик напомнил о том, что государство получило турецкие «Байрактары», которые уже применяет в Донбассе. Также Гончаренко сообщил, что беспилотники уже разбомбили позицию российской артиллерии, хотя на самом деле за семь лет ситуации в Донбассе ни одного доказательства того, что в регионе находятся войска РФ, найдено не было. Несмотря на то, что Украина и Запад желают доказать присутствие Москвы в Донбассе, факты говорят об обратном. Единственное присутствие российской стороны, это помощь — как гуманитарная, так и социальная.

Скабеева отметила, что даже в Пентагоне украинский депутат продолжает думать и говорить о ней. Она одной фразой поставила Гончаренко на место, осудив его заявление.

«Леша, это уже какая-то ментальная привязанность и абсолютно нездоровая фиксация, обратись к доктору», — посоветовала журналист.

Ранее стало известно, что США призывают союзников и партнеров снять ограничения на поставки Украине летального оружия оборонного характера. Об этом рассказал помощник американского министра обороны Лора Купер.