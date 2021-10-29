«Бери или плати». Как газовый кризис в Европе обнажил лицемерие Польши

Несмотря на то, что Польша отказалась продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом», сегодня российская компания играет решающую роль в энергоснабжении республики, покрывая около 50% ее газовых потребностей. К такому выводу пришли эксперты аналитического портала RuBaltic.

Ежегодно Польша импортирует порядка 10 млрд кубометров российского газа, из которых 8,7 млрд приобретаются на условиях «бери или плати», констатировали аналитики. При этом только за 2020 год Варшава потребила 18,9 млрд куб. м.

По словам обозревателей, внутренняя добыча республики покрывает лишь 20% этих объемов. Еще треть достигается за счет СПГ-терминала в Свиноуйсьце, проектная мощность которого составляет 5 млрд куб. м в год. Таким образом, примерно 50% потребляемого в Польше топлива приходится на «Газпром».

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Однако Варшава, продолжили эксперты, склонна с каждым годом только увеличивать свои газовые потребности. Удовлетворить их планируется за счет импорта сжиженного природного газа и трубопроводного топлива с норвежского шельфа.

По заверению главы польской компании PGNiG Петра Возняка, американцы якобы согласились поставлять в республику газ на 20-30% дешевле, чем «Газпром». Поскольку условия контракта не разглашаются, то опровергнуть это заявление, отмечают аналитики, нельзя.

Но одно сказать можно точно — контракт с Россией как минимум защищает поляков от угрозы «физической нехватки газа», убеждены в издании. Однако польские власти при этом ожидают, что текущий отопительный сезон «влетит им в копеечку».

«Еще одно повышение тарифов на газ неизбежно. Мы постараемся сделать эту заявку таким образом, чтобы повышение цены было минимальным для населения», — заверил председатель правления PGNiG Павел Маевский.

Global Look Press / Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Впрочем, вину за сложившийся кризис, польское руководство сваливает на Россию. Хотя именно PGNiG в прошлом году настояла на том, чтобы цены на газ в контракте с «Газпромом» были привязаны к биржевым котировкам.

На тот момент такое решение казалось выгодным, ведь, по заявлению PGNiG, в январе-июне прошлого года компании удалось сэкономить на импорте российского газа примерно 300 миллионов злотых ($81 миллион).

«Теперь решение Стокгольмского арбитража обернулось против Польши: она обязана выкупать у “Газпрома” гарантированные объемы газа по ценам, которые привязаны к споту», — подчеркнули в RuBaltic.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в использовании газа для шантажа, чтобы заставить членов Евросоюза принимать выгодные ей решения. Политик неоднократно выступал с подобными высказываниями против Москвы. На прошлой неделе он заявил, что рост цен на энергию в Европе вызван действиями «Газпрома».