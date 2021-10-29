Главу района Ростовской области обвинили в махинациях с жильем для детей-сирот

Главу администрации Кагальницкого района Игоря Грибова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при приемке некачественного жилья для детей-сирот от застройщика, временно отстранили от должности, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Правоохранители задержали чиновника несколько дней назад, ему было предъявлено обвинение. По решению Зерноградского районного суда Грибов был отстранен от службы на время предварительного расследования и последующего судебного разбирательства.

Ранее обвиняемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Грибов не может покидать жилище с 21:00 до 06:00, контактировать с потерпевшими, свидетелями и другими участниками судопроизводства, кроме следователей, адвокатов и ближайших родственников.