Дипломаты РФ и Франции провели консультации в преддверии Парижской конференции по Ливии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провел рабочую беседу с директором департамента Северной Африки и Среднего Востока Министерства Европы и иностранных дел Франции Аной Геген.

Стороны затронули организационные вопросы конференции по Ливии. Мероприятие состоится 12 ноября текущего года.

«Был проведен обмен мнениями по комплексу ливийской ситуации с акцентом на важность координации международных усилий в целях продвижения всеобъемлющего урегулирования в Ливии», — сообщили в МИД России.

Отмечается, что в качестве инициатора беседы выступила французская сторона.

Ранее стало известно, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предостерег от эскалации вооруженного конфликта в Ливии. По его словам, ситуация в стране отражается на стабильности всего региона.