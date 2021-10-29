Зеленский оправдал применение украинскими военными беспилотника Bayraktar против ДНР

ВСУ задействовали в Донбассе ударный беспилотник Bayraktar «для защиты», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Оправдывая действия военных, глава государства сказал, что Киев якобы приобретал беспилотники именно для обороны. По его словам, если украинская армия «чувствует, что надо защищать свою землю, она так и делает». В комментарии журналистам Зеленский также заверил, что операцию ВСУ не следует рассматривать в качестве наступательных мер.

«Мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с теми договоренностями о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина», — заявил президент.

Ранее Генштаб ВСУ официально подтвердил применение дрона Bayraktar ТВ2 для уничтожения позиций Народной милиции ДНР в районе Тельманово. Украинские военные пошли на такой шаг, проигнорировав запрет на использование БПЛА вдоль линии разграничения.