Профессор Межевич: РФ стоит жестко действовать в ответ на репрессии журналистов в Литве

Российской Федерации необходимо взять на вооружение методы Соединенных Штатов в качестве ответа на репрессии в отношении 14 русскоговорящих журналистов в Литве, рассказал профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Николай Межевич.

Соответствующее заявление экономист сделал во время пресс-конференции в медиацентре «Патриот». Ведущий спросил у Межевича, следует ли российской стороне возбуждать уголовные дела в отношении отдельных представителей стран Прибалтики, которые несут ответственность за репрессии. В качестве примера он привел США, которые преследуют всех, кто им не нравится. Профессор уверен, что подобный опыт не стоит упускать из виду.

«Но если мы возьмем его на вооружение, то тогда надо и действовать так же, как американцы. Решительно и жестко», — подчеркнул он.

По словам экономиста, если же Российская Федерация не готова в этом вопросе проявить характер, то не стоит предпринимать соответствующие меры.

«Если в отношении условного Ивана Ивановича Иванова начинает вести жесткую санкционную политику и ставить задачу добиться его экстрадиции на территорию США, то Ивану Ивановичу проще или застрелиться, или хотя бы сменить фамилию, потому что это очень серьезно. Вот если о таких санкциях речь идет — то я за», — заключил Межевич.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила решение Латвии запретить вещание Первого балтийского канала. Дипломат уточнила, что Рига вытесняет все неугодные СМИ из информационного пространства государства.