Экс-министр ДНР Пинчук указал на попытку Киева дискредитировать РФ операцией в Донбассе

Украина при помощи работы с турецкими дронами в Донбассе стремится подорвать доверие к России в связи со скорым запуском трубопровода «Северный поток — 2». С таким мнением выступил первый министр государственной безопасности Донецкой Народной Республики Андрей Пинчук.

Недавно Генштаб ВС Украины подтвердил применение дрона армией в Донбассе. В Сети появились соответствующие кадры. Беспилотник Bayraktar обстрелял неподконтрольную территорию, не пересекая линию разграничения.

Экс-министр госбезопасности ДНР сделал неожиданное заявление о новой спецоперации Киева в Донбассе. По словам бывшего политика, действия Украины были направлены на дискредитацию России в преддверии запуска «СП-2».

«Это история психологического характера, когда нужно в срочном порядке разморозить конфликт. Они получили карт-бланш от американцев. Не забывайте, что у США сложные отношения с турками. Они таким образом повышают ставки и в отношениях России и Турции, потому что турки продают нашим врагам вооружение. Американцам нравится, что таким образом обостряется ситуация, — подчеркнул Пинчук в беседе с «Царьградом».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал применение беспилотников на востоке страны. По словам главы государства, обстрел дронов якобы стал ответным шагом на действия противника.