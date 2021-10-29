Доктор Комаровский пожаловался на пиар-обман Зеленского во время президентских выборов

Президент Украины Владимир Зеленский пошел на пиар-обман во время выборов, использовав фигуру известного телеведущего и педиатра Евгения Комаровского. Доктор пожаловался, что бывший артист «Квартала 95» не выполнил свою часть сделки.

По словам теледоктора, команда Зеленского не скрывала своей цели: использовать медийный потенциал известного педиатра, чтобы переманить больше голосов избирателей. Экс-комедиант не интересовался политическими взглядами Комаровского, но пообещал ему место куратора медицинского направления в случае успеха кампании. Однако выборы завершились, а президент свою часть уговора выполнять не торопится.

«Они (команда Зеленского. — Прим. ред.) не скрывали: все, что им нужно от меня, — чтобы я молча постоял рядом. Их интересовали не мои взгляды, а исключительно моя узнаваемость. Так что Владимир Александрович не первый и не последний. Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации», — рассказал Комаровский в беседе с представителями прессы.

Репутация президента Украины Владимира Зеленского заметно пошатнулась за последний год. Как показывают результаты исследований общественного мнения, рейтинги президентской партии «Слуга народа» стремительно падают, и отрыв от конкурентов из «Европейской солидарности» и «Батькивщины» сократился до минимального.