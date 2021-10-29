Правозащитник Дэвис рассказал о несправедливом отношении к христианам в США на фоне BLM повестки

Американский консерватор и блогер из Техаса Руди Дэвис, защищающий права невинно осужденных и политических заключенных в США, прокомментировал свободу слова в его родной стране и несправедливость, связанную с жестокостью полиции к чернокожим и властей к христианам.

Своим мнением спикер поделился в интервью главе Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мире Тэрада. По словам Руди Дэвиса, то, как сотрудники правоохранительных органов США обращаются с чернокожими, является общечеловеческой проблемой, пишет ФАН.

«Меня беспокоит только то, что это больше, чем проблема только черных, эта проблема касается всех, ее нужно решить», — заявил собеседник Тэрада.

Также Дэвис высказался о притеснении христиан в США. Блогер из Техаса заявил, что некоторые губернаторы в Калифорнии установили правила, запрещающие христианам ходить в церковь. Что касается распоряжения правительства об обязательной вакцинации, то это, по мнению спикера, идет в разрез с религиозными убеждениями многих христиан, в том числе и медицинских работников. Таких людей вынуждают увольняться или быть уволенными, добавил Руди Дэвис.

«Когда вы изгоняете христианских медбратьев и медсестер из больницы и оставляете в больнице только неверующих, это становится местом смертельного кошмара, и они вытесняют христиан с работы по всей Америке», — заявил техасец.

Собеседник Тэрада напомнил о ситуации с абортами в США. По его словам, ежегодно в стране миллионы женщин решают прервать беременность. В заключении Дэвис заявил, что Соединенные Штаты стали «очень безбожной страной», о чем он невероятно сожалеет.