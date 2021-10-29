Владимир Путин поручил Мурашко посетить регионы с критической ситуацией по коронавирусу

Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям посетить регионы страны, где наблюдается наиболее критическая ситуация по COVID-19.

Согласно поручению президента, главе Минздрава требуется организовать помощь врачам на местах. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин дал поручение отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи», — подчеркнул он.

Как стало известно ранее, Минобороны России по поручению главы государства также наращивает оказание помощи российским регионам в борьбе с пандемией. Так, 27 субъектам страны уже передано более 347 тонн сжиженного кислорода для больниц.