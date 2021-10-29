Эксперт рассказал, как Украина оказалась на пороге дефолта из-за политики Зеленского

Дефолт на Украине может наступить уже этой зимой. Кризис произойдет после того, как власти больше не смогут обеспечивать население теплом и электричеством по приемлемым ценам. Такое мнение в беседе с «Украиной.ру» выразил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец.

«Если мы правильно понимаем тенденции развития Украины и украинских финансов, то через три-четыре года Украина должна обанкротиться. <…> Некоторые украинские политологи даже говорят, что кризис может состояться уже этой зимой», — рассуждает эксперт.

По мнению экономиста, кризис на Украине спровоцировало то, что президент Владимир Зеленский сумел поссориться не только с олигархами и населением, но даже с Европой и США.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

На этом фоне российским властям необходимо позаботиться о том, чтобы Запад не переложил на них ответственность за неизбежный дефолт в Киеве.

«В Вашингтоне понимают, что Украина — это лишь несостоявшееся государство. Москве важно не дать повесить себе на шею расходы по восстановлению Украины», — заключил Зубец.

Ранее политолог Ростислав Ищенко выразил мнение, что объявление дефолта позволило бы Украине списать все государственные долги, однако власти станы боятся последствий банкротства — дефицита товаров, проблем с национальной валютой и так далее.