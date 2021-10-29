Политический эксперт Солонников указал на сезонность проблемы с прорывом труб в Петербурге

Прорывы труб с горячей водой в Санкт-Петербурге — это сезонная проблема, повторяющаяся из года в год уже более 25 лет. Об этом заявил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Мнением о состоянии отопительной инфраструктуры Северной столицы авторитетный политолог поделился с Федеральным агентством новостей. Поводом для комментария стал инцидент на улице Маршала Жукова: в результате прорыва трубы с кипятком пострадали три человека, двое из которых госпитализированы. По словам политического эксперта, каждый год с началом отопительного сезона в Петербург приходят «недели кризиса», когда трубы по всему городу прорывает, а улицы заливает горячей водой. Проблему удается решить точечными ремонтами и заплатами, но на масштабную реконструкцию у городской администрации денег нет, сетует эксперт.

«В предыдущие годы практически каждый сезон (случалось. — Прим. ред.). Трубы у нас изношенные. Они рвутся. К сожалению, это видно. Обычно в городе бывает несколько недель этого кризиса, потом все восстанавливают. Коммунальные системы — большая проблема Санкт-Петербурга. По-моему, это видно», — констатировал Солонников.

Трубу с кипятком диаметром 700 миллиметров прорвало на улице Маршала Жукова 29 октября. В результате аварии пострадали три человека, включая одну девятилетнюю девочку. Двое пострадавших доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести.