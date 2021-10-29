В Киргизии ушел из жизни легендарный писатель Мар Байджиев

Умер известный деятель искусств Мар Байджиев. Ему было 85 лет. О печальной новости сообщил в социальных сетях внук драматурга Дастан.

Причина смерти не была озвучена. Информация о дате и месте прощания пока неизвестна.

Журналист родился 23 марта 1935 года в Джалал-Абаде. Он с отличием окончил школу, получил высшее филологическое и сценарное образование. Байджиев занимался редакцией хроник и сценариев для игровых кинопроектов «Кыргызфильм». Одним из самых популярных фильмов, снятых по его сценарию, стал проект «Потомок белого барса».

В России, Германии и многих других странах режиссеры ставили спектакли по драматургическим произведениям писателя. Их успешно принимала публика. Байджиев продолжительное время сотрудничал с такими редакциями-гигантами, как «Комсомольская правда» и «Литературная газета» в Киргизии. Пять лет он занимал пост депутата в парламенте своего государства.

В конце мая известный бизнесмен, историк и писатель Ян Левин умер в возрасте 39 лет, сообщал ФАН. Перед смертью он находился в петербургской больнице, возможно, из-за коронавирусной инфекции.