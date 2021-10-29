Российское правительство поддержало идею о назначении выходных привившимся против COVID-19

Идею о предоставлении сотрудникам двух оплачиваемых выходных при вакцинации против коронавируса поддержали профсоюзы, Правительство России и сами работодатели.

Соответствующий документ был разработан в рамках поручения президента России Владимира Путина. Об этом заявили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Члены Российской трехсторонней комиссии (РТК) обсудили и единогласно поддержали рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха», — говорится в сообщении.

РТК является координационным органом при правительстве РФ. В его состав входят в том числе общероссийские объединения профсоюзов и работодателей.