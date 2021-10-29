Политолог Сатановский указал на оперативность решения Москвы одобрить полеты США над Россией

Скорость принятия Москвой предложения о разрешении американским перевозчикам увеличить число полетов над Россией озадачила политолога Евгения Сатановского. Авторитетный журналист задается вопросами: кому этот шаг выгоден и как он скажется на отношениях Кремля и Белого дома.

Размышления по поводу очередного витка американо-российских отношений Сатановский изложил в личном Telegram-канале «Армагеддоныч». Москва проявила доброжелательность, пойдя навстречу очередной экологически-климатической блажи Вашингтона, но за этим должна следовать какая-то выгода. Возможных сценариев несколько, полагает эксперт: это либо, как говорила дочь императора Петра I Елизавета, «интересная прибыль», либо чья-то хитрая манипуляция.

«И тут закономерный вопрос: зачем и, кстати говоря, почем? То есть, если это до такой степени нашей стране выгодно, то кому конкретно? Какая именно организация, ведомство, структура или личность — персонально, на этом заработает и сколько? А также, в каком именно виде? То есть это официальная, как говаривала "дщерь Петрова", императрица Елизавета Петровна, "интересная прибыль", от которой бюджету будет какой-никакой прибыток, частный доход очередной конторы "Рога и копыта"... или вообще неизвестные никому чиновники на этой теме озолотятся?» — задал журналист пять неудобных вопросов.

Благородное и дружелюбное отношение России должно быть взаимным, указывает Сатановский. Нельзя идти на уступки Белому дому, а потом получать взаимен «лапшу на уши». Москве следует проявлять осторожность, пишет авторитетный политолог, и не допускать пришествия второй эпохи «нового мышления» в нашей стране.