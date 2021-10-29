Собянин: в Москве наблюдается рост детской смертности от COVID-19

Число летальных исходов среди детей с коронавирусной инфекцией в Москве возросло, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Особенную опасность COVID-19 представляет для детей, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала «Россия-1».

«Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», — отметил Собянин.

Российские власти напомнили, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Так, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%.