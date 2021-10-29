Диалог и дружба. Экономист Коренев объяснил, как Украине вернуть поставки угля из России

В момент, когда почти вся Европа погрузилась в энергетический кризис, на Украине объявили об еще одной проблеме. С 1 ноября Россия прекратит поставки угля, констатировал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. Попутно он сравнил действия Москвы с «энергетической войной».

Однако экономист Алексей Коренев объяснил, что в прекращении поставок нет ничего предосудительного: просто истек срок контрактов. И этот факт делает невозможными любые претензии к России с юридической точки зрения.

«В условиях энергетического кризиса потребность в угле резко выросла, даже в Европе разморозили несколько угольных шахт, которые были закрыты из-за зеленой повестки. В принципе, у Украины есть ресурсы по добыче угля: частично шахты остались в Донбассе, частично у них, но они низкорентабельные», — рассуждает аналитик.

По мнению эксперта, остановка снабжения ресурсов из России может сильно усугубить энергетический кризис на Украине. Возможным спасением для Киева будет смена политического курса. Если местный истеблишмент начнет вести более конструктивный и дружественный диалог с Москвой, хотя бы контексте «энергетического перемирия», то Россия найдет дополнительные топливные средства для соседей.

Впрочем, на Украине утверждают, что энергетической проблемы нет. Премьер-министр Денис Шмыгаль накануне заявил, что в государстве достаточно ресурсов, чтобы пережить зиму «стабильно».