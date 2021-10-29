Экс-президент Молдавии Додон вакцинировался российским «Спутником V»

Российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» поставил бывший президент Молдавии Игорь Додон. Он также отметил высокую эффективность этого препарата.

По словам экс-президента, он выбрал «Спутник V» по причине безопасности этой вакцины. Он напомнил, что это подтверждено ее использованием в 60 странах мира.

«Несмотря на то, что у меня все еще есть антитела к коронавирусу, я все-таки решил привиться. Конечно, "Спутником", потому что считаю эту вакцину самой эффективной и безопасной, что подтверждено ее использованием в более чем 60 странах мира», — сообщил Додон в своем Telegram-канале.

Он также призвал всех читателей канала вакцинироваться против коронавируса. Это самый надежный способ победить пандемию COVID-19.

Додон посоветовал властям Молдавии договориться с Россией о поставке «Спутника V». Так, поставки данного препарата помогут преодолеть текущий кризис в системе здравоохранения.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина против коронавируса. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.