Депутатам Госдумы в ноябре вернут столовую

Столовая в Государственной думе временно остановила свою работу из-за пандемии коронавируса, но в скором времени она снова может открыться.

Из-за эпидемиологических условий депутатам пришлось питаться блюдами из близлежащего фуд-корта и принесенными с собой на работу перекусами.

«Кто-то с собой принесет бутерброд с чаем, кто орешки. Жизнь это не особо усложнило, некоторые даже попробовали то, когда отказываешься от завтрака и обеда <...> интервальное голодание. Толку никакого», — отметил первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов в интервью NEWS.ru.

Парламентариям пообещали, что столовая возобновит свою работу уже в начале ноября. При этом посещать ее можно будет только в средствах индивидуальной защиты с сохранением социальной дистанции.

Стоит отметить, что в Госдуме в обычное время работают сразу три зоны общепита — большой, самый проходной буфет на первом этаже, а также два небольших на пятом и двенадцатом этажах нового здания.