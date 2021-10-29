Экс-депутат Рады призвала чтить память жертв Второй мировой в Киеве, а не в Москве

Немцы должны понять, что Германия виновата за развязывание Второй мировой войны перед Украиной, а не перед Россией. Такое заявление сделала экс-депутат Верховной рады Анна Гопко на пресс-конференции в Киеве .

«Именно Украина во время Второй мировой войны понесла самые большие человеческие потери. И если чтить память жертв Второй мировой войны, то делать это не в Москве, а в Киеве», – сказала она.

Гопко уточнила, что украинские власти не требуют финансовых компенсаций от ФРГ, поскольку это отвернет немецкое общество от Украины.

Кроме того, бывший депутат украинского парламента добавила, что Украина сейчас находится «на передовой».

Ранее, украинские парламентарии от партии «ОПЗЖ» поздравили сограждан с Днем освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Они выразили признательность героям Великой Отечественной Войны. Также парламентарии призвали не допускать попыток реабилитации и прославления нацистских пособников.