Жириновский предложил депутату Рашкину в наказание съесть обнаруженного в багажнике лося

Депутата Госдумы Валерия Рашкина необходимо заставить полностью съесть животное, найденное в автомобиле у парламентария. С таким мнением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Недавно правоохранители обнаружили в багажнике политика разделанную тушу лося. По словам Рашкина, они с приятелем нашли животное уже мертвым и решили поделить его пополам. МВД возбудило дело по факту случившегося и проверяет причастность депутата к инциденту. Жириновский прокомментировал случившееся в Telegram.

«Лучшее наказание для Рашкина — заставить его сожрать целиком эту косулю или лося. Пока не закончит — не выпускать», — сказал лидер ЛДПР.

Ранее в Сети появилось видео с депутатом Рашкиным. На кадрах видно, парламентарий уклончиво общается с участковым и представителем Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.