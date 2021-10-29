Политолог Корейба объяснил смысл сигналов, которые Польша посылает «Газпрому»

Политолог Якуб Корейба в беседе с корреспондентом «Общественной службы новостей» выразил мнение, что государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG дает «Газпрому» позитивные сигналы. При этом ранее Польша отказывалась продлевать соглашение с российской компанией и интересовалась возможностями газопровода Норвегии, что означало негативный сигнал.

Сейчас риторика Варшавы изменилась, обратил внимание эксперт.

«Данный сигнал можно читать следующим образом: если "Газпром" снизит стоимость экспортируемого газа и предложит выгодные условия, то разговор может быть интересным. Эти переговоры, а также обмен позициями будут продолжаться в течение года, а может и больше. И если кривая линия рыночного спроса сойдется с кривой линией предложения, то взаимодействие газовых концернов будет продолжено», — объяснил Корейба.

Ранее стало известно, что PGNiG обратилась к «Газпрому» с просьбой снизить цены на поставляемый газ. О том, как на это отреагировал российский сенатор Алексей Пушков, вы можете прочитать в нашем материале.