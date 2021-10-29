Советник Байдена Хохштейн заявил, что РФ не предприняла шагов по энергокризису в ЕС

Россия не спровоцировала энергетический кризис в Европе, но и ничего не предприняла для его смягчения. Об этом заявил представитель Госдепа и советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Сотрудник американского внешнеполитического ведомства предложил прямо говорить о роли России в энергетическом кризисе в Европе.

«Он случился вследствие различных факторов, часть из которых никто не мог проконтролировать», — отметил дипломат.

Хохштейн также добавил, что РФ якобы не предприняла нужных шагов для смягчения европейского топливного кризиса.

Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал ситуацию. По словам лидера, системные изъяны стали причиной масштабного кризиса европейского энергетического рынка.