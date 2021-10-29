Члены жюри фотоконкурса «В объективе Росгвардия» определили победителей

Заседание высокого жюри Всероссийского конкурса «В объективе Росгвардия» состоялось в Москве 28 октября. Обладателя гран-при и лауреатов выбирали профессиональные фотографы.

Заседание высокого жюри открыл временно исполняющий должность начальника Главного военно-политического управления войск национальной гвардии России Виктор Салатов. Он отметил, что проведение фотоконкурса «В объективе Росгвардии» стало доброй ежегодной традицией.

Конкурсные работы участников оценивали не только профессиональные фотографы, но и специальные корреспонденты, а также победители международный и российских фотовыставок. В итоге эксперты определили обладателя гран-при и семь лауреатов.

«Гран-при фотоконкурса "За серию фотографий" – подполковник полиции Николай Соколов; номинация "Гражданственность и патриотизм" – капитан полиции Дина Айсина; номинация "Всегда на страже" – прапорщик Евгений Пугачев; номинация "Портрет" – майор полиции Сергей Андреев», — сообщает редакция «Ветеранские вести».

В номинации «Пейзаж» лучшей признали работу прапорщика Натальи Атроховой, в номинации «Быстрее. Выше. Сильнее» победил прапорщик Антон Рузавин. Награды в номинациях «О службе с улыбкой» и «Росгвардия глазами общества» призы получили Елизавета Едифанова и Василий Никитинский соответственно. Всего на суд жюри рассмотрели 157 фоторабот.