Сборная России одержала досрочную победу в медальном зачете ЧМ по художественной гимнастике

Россиянки досрочно выиграли в медальном зачете в рамках ЧМ по художественной гимнастике. Соревнования проходят в Китакюсю (Япония).

Спортсменкам из России удалось досрочно вырваться от соперников на первое место, выиграв пять золотых наград, три серебряных медали и одну бронзу. Гимнастки сумели занять лидирующие позиции за два дня до финала чемпионата мира.

На втором месте расположились белорусские спортсменки. Они завоевали золотую медаль, серебро и четыре бронзы. Третье место досталось итальянским гимнасткам. Они завоевали одну золотую награду, две серебряных медали и бронзу. В оставшиеся два соревновательных дня спортсменки поучаствуют в розыгрыше еще трех комплектов наград.