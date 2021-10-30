Война нервов. Как СССР и США оказались на пороге Третьей мировой

В конце октября 1961 года у только что возведенной Берлинской стены два десятка танков СССР и США застыли друг напротив друга в полной боевой готовности, сообщает DW. Главы государств — Никита Хрущев и Джон Кеннеди — приказали военным зеркально реагировать на агрессию. О том, как мир оказался в шаге от Третьей мировой войны — в материале «Политики Сегодня».

КПП «Чарли»

Берлинская стена, которая на последующие три десятилетия поделила Берлин на восточный (ГДР) и западный (ФРГ), была построена буквально за пару ночей в середине августа 1961 года. Единственным способом попасть из мира социалистического в мир капиталистов стал контрольно-пропускной пункт «Чарли». Изначально через КПП могли свободно передвигаться иностранцы, чиновники ГДР и их союзники.

Однако спустя всего десять дней советской стороной были издано постановление, согласно которому американских дипломатов при поездках в восточную часть страны обязали предъявлять паспорт. Это стало нарушением четырехстороннего соглашения, которое в частности гарантировало свободу передвижения западных руководителей по всей территории разъединенной Германии.

ТАСС / DPA

Эскалация конфликта

Первая стычка на границе произошло в середине октября того же года, когда дипломат США Эдвин Аллан Лайтнер отправился с супругой в Восточный Берлин посмотреть театральную постановку труппы из Чехословакии. Чтобы посольская чета смогла пересечь границу беспрепятственно, на КПП «Чарли» отправили вооруженный конвой.

В последующие несколько дней подобные ситуации стали повторяться все чаще. В связи с этим 25 октября советник 35-го президента США Джона Кеннеди в Германии, генерал Люсиус Клэй принял решение направить на границу танки. Десять многотонных M-48 выстроились у Берлинской стены. В то же время британцы, дружественная американцам сторона, выстроила свою технику вблизи рейхстага.

ТАСС / picture-alliance / dpa

Ответ первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева не заставил себя долго ждать, и уже 27 октября у блокпоста выстроились десять советских T-54. Танки СССР и США замерли в десятках метров друг от друга в ожидании того, кто первый начнет провокацию, а весь мир застыл в страхе приближения новой кровопролитной войны.

И Хрущев, и Кеннеди отдали своим военачальникам приказ зеркально реагировать на применение оружия. Советский генерал Анатолий Грибков позже вспоминал, что ситуацию в СССР оценили, как «опасную».

Ничья в «войне нервов»

Спустя сутки напряженного ожидания, в советско-американский конфликт сумели вмешаться дипломаты. Тогда президент США сделал первый шаг на встречу деэскалации и попросил Хрущева отвести танки чуть дальше от стены, а следом Кеннеди попросил о том же и собственных военных. На том и сошлись.

«Обе стороны представляли себя победителями в этой войне нервов. Танки на КПП "Чарли" не могли бы решить исход войны, но они могли бы ее спровоцировать», – приводят в DW слова историка Мартина Заброва.

С тех пор КПП «Чарли» является одной из основных достопримечательностей Берлина, напоминая об опасном противостоянии двух мировых супердержав.