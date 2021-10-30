Уфу брал, Грозный брал, Казань не брал. Чем Путину помешал президент Татарстана Минниханов

В минувший понедельник Татарстан в очередной раз громко напомнил о своем особом статусе в составе России. Региональный парламент — Госсовет — единогласно отказался поддерживать требование федерального законопроекта о переименовании высшего должностного лица республики. Соответствующий документ подготовили депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Он обязывает руководителей субъектов РФ именоваться главами в то время, как Татарстан пока остается единственным регионом с собственным президентом.

«На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства», — объяснил единодушную позицию местных депутатов глава комитета Госсовета Татарстана по госстроительству Альберт Хабибуллин.

Примечательно, что до 2015 года 11 российских автономий упразднили своих президентов в соответствии с требованием федерального закона от 2010 года. Экс-президент Чечни, а ныне глава республики Рамзан Кадыров четко обозначил примат Конституции РФ:

«Я исхожу из того, что в едином государстве должен быть только один президент, а в субъектах первые лица могут именоваться главами республик, главами администраций, губернаторами и так далее».

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

По данным «Газеты.ру», пока свободолюбивый Грозный признавал, что закон един для всех, Казань вела свою игру, будто бы согласившись переименовать президента в «главу» в обмен на пролонгацию договора о разграничении полномочий между РФ и республикой. История такого принципа взаимодействия регионов и федерального центра уходит корнями в бурные 90-е.

Именно тогда в столице Татарстана президент России Борис Ельцин произнес легендарную фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». С нее и начался особый путь Татарстана, Башкортостана, Якутии, Калмыкии, Мордовии и еще 11 автономий.

При президенте Владимире Путине властная вертикаль значительно укрепилась, а былые бенефициары парада суверенитетов растеряли свои льготы. Характерна оказалась судьба Башкортостана, уровень свободы которого в 90-е выражался даже в отказе платить налоги в государственную казну.

Последовательная критика в адрес федерального центра обернулась вынужденной отставкой президента Башкирии Муртазы Рахимова. В том же 2010 году экс-руководителя провожал с поста президент Дмитрий Медведев, наградив кремлевского гостя утешительным орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. А вскоре региональные элиты, не без вмешательства сына экс-главы республики Урала Рахимова, лишились своего главного финансового актива — компании «Башнефть».

government.ru / пресс-служба правительства РФ

Как отметил в беседе с «ПС» руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, компания «Татнефть» пока остается солидным источником пополнения бюджета Татарстана, а местные элиты сохраняют возможность распоряжаться ресурсами, но за самостоятельность республика платит определенную цену.

«Татарстан хочет по-прежнему оставаться первым среди равных. Что мы готовы как все, все, что от нас просят мы делаем. Нужен самый высокий результат “Единой России” — ради бога, поддержка президента на выборах — пожалуйста. Но есть определенные взаимные обязательства, и Татарстан рассчитывает сохранить нынешний статус-кво. Мне кажется, что сохранение статус-кво будет связано с отказом от президентства», — рассуждает эксперт.

Переизбранный в 2020 году президент Татарстана Рустам Минниханов пока никак не прокомментировал солидарность вступившихся за его титул депутатов Госсовета, однако не смолчал Кремль. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отказ парламента Татарстана поддержать ликвидацию должности президента республики — одно из мнений, а не решение де-юре. Вероятно, он подразумевал, что субъекты РФ не имеют накладывать вето на федеральные инициативы.

Сохраняющий долгие годы высокий сепаратистский потенциал Татарстан время от времени отклоняется от генеральной линии, будто бы испытывая на прочность властную вертикаль. Характерной оказалась позиция Казани в 2015 году, когда вся страна негодовала после обстрела турками российского боевого самолета Су-24, в результате чего погиб подполковник Олег Пешков.

kremlin.ru /

Тогда президент Путин произнес свое знаменитое про «удар в спину», комментируя агрессивные действия Анкары. Президент Минниханов осторожно высказался про традиции, братский тюркоязычный народ и дал понять, что участие Татарстана в общероссийских санкциях против Турции не пойдет на пользу большим проектам с турецкими инвесторами.

Судьба татарстанской вольницы зависит о того, насколько гибкой будет позиция местного руководства, отмечает Константин Калачев. Федеральный центр, констатирует эксперт, предлагает Минниханову простой выбор — откажись от президентского титула и правь дальше в статусе главы субъекта РФ: «Любишь кататься, люби и саночки возить». В противном случае, если Казань не пожелает поступиться своим принципом, Кремль может задействовать многофункциональный арсенал по принуждению к покорности.

«У федерального центра есть много рычагов влияния на республику. Как через силовые ведомства и министерства, так и по линии экономики. Если хочет сохранить статус-кво, то может быть лучше пойти на эту уступку, но при этом Минниханов остается главой Татарстана. Соответственно, вся система власти остается прежней, а элиты в неприкосновенности. Или появится новая метла, которая начнет мести по-новому», — заключил эксперт.

Помимо требования именовать руководителей субъектов РФ исключительно главами, закон Клишаса-Крашенинникова предполагает, что они смогут переизбираться не более двух раз. Поправки призваны реализовать положения обновленной Конституции РФ о единстве системы публичной власти.

Летом 2020 года изменения в основной закон Российской Федерации поддержали 82% жителей Республики Татарстан.