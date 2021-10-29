СКР вызвал Малахова на допрос после истории с «исчезновением» Светличной

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве вызвало на допрос телеведущего Андрея Малахова. У шоумена хотят взять показания после «исчезновения» 81-летней актрисы Светланы Светличную.

История с внезапным «исчезновением» звезды «Бриллиантовой руки» Светланы Светличной наделала много шума в Сети. Пока актрису искала полиция и волонтеры, она участвовала в съемках популярного ток-шоу Андрея Малахова. После тревожных новостей в СМИ о поисках заслуженной артистки РСФСР, журналист опубликовал в Instagram совместное фото с ней и подписал его одним словом: «Нашлась».

Теперь следователи намерены допросить ведущего «Прямого эфира» и ряд сотрудников из редакции передачи по делу об исчезновении актрисы. О предстоящей беседе Малахова со следователями сообщил осведомленный источник Lenta.ru.

Заявление об исчезновении Светличной в правоохранительные органы написал сын актрисы Алексей Ивашов. Мужчина продолжительное время не мог связаться с пожилой матерью и начал беспокоиться. По неподтвержденной информации, Ивашова попросили написать заявление журналисты из другого шоу, где тоже хотели видеть актрису в качестве гостьи.

Светлана Светличная страдает потерей памяти после перенесенной травмы и инсульта. Подруга актрисы, клинический психолог Елена Перелыгина переживала, что исполнительница ролей могла выйти из дома и где-то упасть.