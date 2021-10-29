Тело в аренду. На Украине зафиксирован бум суррогатного материнства

Бездетные пары из Польши все чаще обращаются к украинкам, оказывающим услугу суррогатного материнства. Об этом изданию Wirtualna Polska рассказал исследователь тенденции, писатель Якуб Кортус.

По данным автора, современный Киев является популярным международным центром суррогатного материнства, что привлекает пары из многих стран, в том числе Польши. Однако польское правительство игнорируют или предпочитает не замечать данного факта.

«Польские власти закрывают на это глаза. На Украине более либеральные законы, в Польше для государственного руководства этой темы как будто не существует. Оценить, сколько людей пользуется у нас услугами суррогатных матерей, невозможно», — сказал писатель.

Также Кортус называет крайнюю нищету причиной, которая побуждает украинок отдавать свое тело в аренду. Он приводит цифры, что в среднем суррогатная мать получает около 20 тысяч долларов.

«Сумма, если сопоставить ее с украинскими заработками, получается астрономическая», — отметил исследователь.

В то же время семейной паре услуги обходятся от 35 до 100 тысяч долларов. Данные средства идут гормональную стимуляцию и роды.

Ранее депутат Верховной Рады Юрий Павленко заявил, что на Украине возрождается схема по торговле детьми. Парламентарий указал, что в два раза выросло межгосударственное усыновление. По его данным, большая часть усыновителей это граждане США и европейских стран.