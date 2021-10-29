«Три года обещают»: петербуржцы потеряли веру в слова Беглова о решении проблемы с детсадами

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал горожанам устранить дисбаланс между жилой и социальной застройкой. Однако жители Северной столицы не верят, что многолетнюю проблему с нехваткой детсадов и школ получится решить.

Власти города собираются разобраться в ситуации с дефицитом мест в детских образовательных учреждениях уже к концу 2024 году. Такими планами поделился Беглов в ходе выступления перед депутатами Законодательного собрания, состоявшегося 27 октября. Однако петербуржцы к таким высказываниям относятся с недоверием, поскольку сложности с распределением детей в детский сад или школу наблюдаются в городе уже много лет.

«Три года обещают благоустройство территории! Тот же Беглов приезжал, а толку нет», — пожаловалась жительница Калининского района в беседе с «Невскими новостями».

Проблемы с транспортной и социальной инфраструктурой также наблюдаются на юго-западе Петербурга. В Красносельском районе для детей доступны все две школы и два детских сада, рассказали местные жители. Из-за этого юным петербуржцам приходится учиться в несколько смен или даже ездить в другой район.

«Городские власти того периода бодро распродали всю территорию под строительство жилья, а где теперь там строить объекты социальной инфраструктуры — большой вопрос», — заявил политолог Дмитрий Солонников.

Депутат Заксобрания Михаил Амосов тоже сомневается, что Смольный сможет за три года реализовать задуманное. Однако эксперт считает детские сады одним из важных аспектов города, поскольку они дают родителям возможность работать. В ином случае матерям зачастую приходится оставаться с ребенком, из-за чего теряется доход и шанс на рождение второго ребенка.